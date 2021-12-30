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В РФ вступились за Медведчука из-за новых санкций

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
30 декабря, 12:50
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В России обвинили Украину в нарушении свободы слова
Мария Захарова (слева) и Виктор Медведчук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Мария Захарова (слева) и Виктор Медведчук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух новых каналов окружения народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. В российском МИД уже отреагировали.

Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".

"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с тем, что творится в Украине", – сказала она.

По словам Захаровой, сейчас в Украине происходит якобы "вымарывание любой альтернативной точки зрения, а все потому что ОБСЕ молчит".

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Санкции против Медведчука

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