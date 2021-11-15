Син Саакашвілі: "Будь ласка, припиніть вбивство батька"

Едуард Саакашвілі обурений кадрами негідного поводження з його батьком / Колаж "Сьогодні"
Старший син третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який уже два місяці перебуває у грузинській в'язниці, Едуард Саакашвілі поширив звернення, в якому вимагає, щоб його батька перевели до цивільної клініки.
Про це повідомляє агенція Грузія online.
Звернення
"Я завжди був далекий від політики і зараз звертаюсь до вас як син. Син, який бачить, що його батькові загрожує небезпека. Коли мого батька затримали, я щиро думав, що йому будуть надані належні умови і до нього ставитимуться гідно, а його здоров'ю не загрожуватиме небезпека. Але сталося що сталося. Я дивуюсь, чому мого батька не хочуть перевести в клініку, мене вразили кадри негідного поводження з моїм батьком, які назавжди відбилися у мене в пам'яті", – написав у відкритому зверненні Едуард.
26-річний юнак звернувся до прихильників влади, щоб вони об'єктивно і виважено оцінили все те, що в минулому зробив його батько для Грузії. Те, що відбувається тепер, він назвав "небезпечною і потворною розправою".
"Навіч у найкращому разі байдужість, у найгіршому – навмисне вбивство. Сподіваюся, що ніхто не хоче його смерті чи когось це влаштовує. Тому від мого імені, від імені мого брата та від імені нашої матері, будь ласка", – завершив своє звернення Едуард.
Ситуація на сьогодні
- Нині у Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" проводять голодування, вимагаючи перевести Саакашвілі у звичайну медклініку.
- 15 листопада стало відомо, що наступне судове засідання у справі про розтрату президентом Саакашвілі держкоштів призначено на 2 грудня.
- 14 листопада особистий лікар Міхеїла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що політик уже не може самостійно встати з ліжка.
- В Україну прилетів відомий співак та актор Вахтанг Кікабідзе, щоб особисто попросити президента Володимира Зеленського забрати Міхеїла Саакашвілі, що голодує, до нашої країни, громадянином якої він є.