Сын Саакашвили: "Пожалуйста, прекратите убийство отца"

Эдуард Саакашвили возмущен кадрами недостойного обращения с его отцом / Коллаж "Сегодня"

Старший сын третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который уже два месяца находится в грузинской тюрьме, Эдуард Саакашвили распространил обращение, в котором требует, чтобы его отца перевели в гражданскую клинику.

Об этом сообщает агентство "Грузия online".

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Обращение

"Я всегда был далек от политики и сейчас обращаюсь к вам, как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне думал, что ему будут предоставлены надлежащие условия, и к нему будут относиться достойно, а его здоровью не будет угрожать опасность. Но произошло, что произошло. Я недоумеваю, почему моего отца не хотят перевести в клинику, меня поразили кадры недостойного обращения с моим отцом, которые навсегда отпечатались у меня в памяти", – написал в открытом обращении Эдуард.

26-летний юноша обратился к сторонникам власти, чтобы они все же объективно и взвешенно оценили все то, что в прошлом сделал его отец для Грузии. То, что происходит сейчас, он назвал "опасной и уродливой расправой".

"Налицо, в лучшем случае равнодушие, в худшем – умышленное убийство. Надеюсь, что никто не хочет его смерти или кого-то это устраивает. Поэтому, от моего имени, от имени моего брата и от имени нашей матери, пожалуйста", – завершил свое обращение Эдуард.

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