Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Суд розглянув апеляційну скаргу. Колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів та відмовився відпустити народного депутата Віктора Медведчука з-під домашнього арешту у справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичним організаціям (постачання вугілля з Донбасу).

За словами підозрюваного, скарги, які були предметом сьогоднішнього судового розгляду, були подані на рішення Печерського суду від 12 жовтня.

"12 жовтня суд ухвалив рішення обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який діятиме до 19 листопада. Чому лише до 19-го? Тому що термін слідства не продовжили. Коли відкладалася справа на розгляд в апеляційній інстанції, за цей час було прийнято 16 листопада нове рішення Печерського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Тому сьогоднішнє засідання могло закінчитись тільки так, як закінчилося", – сказав на брифінгу Медведчук.

У чому підозрюють Медведчука