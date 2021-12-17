Суд вынес новое решение по Медведчуку

Суд рассмотрел апелляционную жалобу. Коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов и отказался отпустить народного депутата Виктора Медведчука из-под домашнего ареста по делу о государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям (поставки угля с Донбасса).

По словам подозреваемого, жалобы, которые были предметом сегодняшнего судебного разбирательства, были поданы на решение Печерского суда от 12 октября.

"12 октября суд принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, который действовать до 19 ноября. Почему только до 19-го? Потому что срок следствия не был продлен. Когда откладывалось дело по рассмотрению в апелляционной инстанции, за это время было принято 16 ноября новое решение Печерского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Поэтому сегодняшнее заседание могло закончится только так, как закончилось", – сказал на брифинге Медведчук.

В чем подозревают Медведчука