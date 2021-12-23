Столтенберг дав пораду Путіну на свята

Єнс Столтенберг (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента РФ Володимира Путіна відвести російські збройні сили від українського кордону. Він порадив зробити це напередодні новорічно-різдвяних свят.
Про це повідомляє dpa.
Генсек НАТО наголосив, що Москва має можливість забезпечити всім зацікавленим сторонам мирний і спокійний святковий період. Він особливо виділив масштаб нарощування військових сил РФ та відсутність ознак його припинення чи уповільнення. Столтенберг не пояснив, чи бачить у пересуванні російських військ спробу Москви домогтися поступок від Альянсу з питань безпеки.
Право НАТО
Генсек НАТО висловив готовність до розмови з Москвою у світлі її вимог гарантій безпеки. Водночас голова Альянсу відкинув ідеї про можливе неприйняття до складу НАТО окремих держав, зокрема, Україну.
"Ми не можемо ставити під сумнів право НАТО захищати всіх союзників, а також основний принцип, за яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", – наголосив Столтенберг.
Позиція Росії про свою можливість вирішувати, що можуть чи не можуть робити її сусіди, означає повторне запровадження поняття "сфер впливу", зазначив генеральний секретар Альянсу.
"Це абсолютно суперечить усьому, що забезпечувало мир та стабільність у Європі після закінчення холодної війни", – додав він.
Ультиматум РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Естонія перша заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
- Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.
- Також днями Столтенберг озвучив тривожні дані щодо військ РФ поблизу України.