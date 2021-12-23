Столтенберг дал совет Путину на праздники

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента РФ Владимира Путина увести российские вооруженные силы от украинской границы. Он посоветовал сделать это в канун новогодне-рождественских праздников.
Об этом сообщает dpa.
Генсек НАТО подчеркнул, что у Москвы есть возможность обеспечить всем заинтересованным сторонам мирный и спокойный праздничный период. Он особо выделил масштаб наращивания военных сил РФ и отсутствие признаков его прекращения или замедления. Столтенберг не объяснил, видит ли в передвижении российских войск попытку Москвы добиться уступок от Альянса по вопросам безопасности.
Право НАТО
Генсек НАТО выразил готовность к разговору с Москвой в свете ее требований гарантий безопасности. В то же время глава Альянса отверг идеи о возможном непринятии в состав НАТО отдельных государств, в частности, Украину.
"Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", – подчеркнул Столтенберг.
Позиция России о своей возможности решать, что могут или не могут делать ее соседи, означает повторное введение понятия "сфер влияния", отметил генеральный секретарь Альянса.
"Это абсолютно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны", – добавил он.
Ультиматум РФ по НАТО
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
- Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.
- Также на днях Столтенберг озвучил тревожные данные о войсках РФ вблизи Украины.