Столтенберг дал совет Путину на праздники

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента РФ Владимира Путина увести российские вооруженные силы от украинской границы. Он посоветовал сделать это в канун новогодне-рождественских праздников.

Об этом сообщает dpa.

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Генсек НАТО подчеркнул, что у Москвы есть возможность обеспечить всем заинтересованным сторонам мирный и спокойный праздничный период. Он особо выделил масштаб наращивания военных сил РФ и отсутствие признаков его прекращения или замедления. Столтенберг не объяснил, видит ли в передвижении российских войск попытку Москвы добиться уступок от Альянса по вопросам безопасности.

Право НАТО

Генсек НАТО выразил готовность к разговору с Москвой в свете ее требований гарантий безопасности. В то же время глава Альянса отверг идеи о возможном непринятии в состав НАТО отдельных государств, в частности, Украину.

"Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", – подчеркнул Столтенберг.

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Позиция России о своей возможности решать, что могут или не могут делать ее соседи, означает повторное введение понятия "сфер влияния", отметил генеральный секретарь Альянса.

"Это абсолютно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны", – добавил он.

Ультиматум РФ по НАТО