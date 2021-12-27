США пригрозили Росії "небезпечними" санкціями в разі нападу на Україну

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пригрозила Росії серйозними санкціями в разі вторгнення військ країни-агресора до України.

Про це повідомляє CBS News.

"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна вторгатися до суверенітету України, що ми повинні встати — і ми встаємо — за її територіальну цілісність, — підкреслила політикиня. — Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", — заявила Камала Гарріс.