США дадуть відповідь Путіну новим маневром своїх військ у Європі

Путін дав Пентагону привід задуматися про передислокацію своїх сил / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні вирішили переглянути разом із НАТО розташування своїх військ у Європі з урахуванням існуючих викликів. Таке рішення США ухвалили на тлі нарощування Росією військ на кордоні із Україною.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США з посиланням на слова помічниці держсекретаря США Карен Донфрід, яка нещодавно побувала з візитом у Москві та Києві.

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Нові виклики

"Це буде розмова, яка у нас буде в контексті НАТО про те, чи відповідає нинішнє розташування збройних сил викликам, з якими ми стикаємося. Це відбуватиметься і в контексті НАТО, і в контексті SACEUR. Але сьогодні у мене немає повідомлень про зміну розташування військових", – сказала Донфрід.

Також Донфрід заявила, що США не підуть на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право визначати свій власний зовнішньополітичний курс та курс у сфері безпеки без втручання ззовні.

"Ми вважаємо, що переговори (з надання Росії гарантій безпеки від НАТО. – Ред. ) будуть продуктивнішими, якщо вони проходитимуть в умовах деескалації, а не ескалації. Ми всі повинні чинити опір посиленню авторитаризму і тим, хто прагне підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах, над створенням та захистом якого ми всі так наполегливо працювали", – резюмувала помічниця держсекретаря США.

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