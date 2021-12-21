США ответят Путину новым маневром своих войск в Европе

Путин дал Пентагону повод задуматься о передислокации свой сил / Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне решили пересмотреть вместе с НАТО расположение своих войск в Европе с учетом ныне существующих вызовов. Такое решение США приняли на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США со ссылкой на слова помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, недавно побывавшей с визитом в Москве и Киеве.

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Новые вызовы

"Это будет разговор, который у нас будет в контексте НАТО о том, соответствует ли нынешнее расположение вооруженных сил вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это будет происходить и в контексте НАТО, и в контексте SACEUR. Но сегодня у меня нет сообщений об изменении расположения военных", – сказала Донфрид.

Также Донфрид заявила, что США не пойдут на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свой собственный внешнеполитический курс и курс в области безопасности без вмешательства извне.

"Мы считаем, что переговоры (по предоставлению России гарантий безопасности от НАТО. – Ред.) будут более продуктивными, если они будут проходить в обстановке деэскалации, а не эскалации. Мы все должны сопротивляться усилению авторитаризма и тем, кто стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах, над созданием и защитой которого мы все так упорно трудились", – резюмировала помощница госсекретаря США.

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