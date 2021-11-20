США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну

У Білому Домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"
Після попередження Європейського Союзу про можливе вторгнення військ Росії на територію України у США задумалися про розробку пакету економічних та військових заходів щодо стримування Кремля.
Про це написала американська газета The New York Times.
Побоювання
За даними видання, у Вашингтоні впевнені, що Москва не блефує, розміщуючи свої війська біля нашого кордону. Проте американська розвідка переконана, що Москва ще не ухвалила остаточного рішення щодо застосування військ, а отже, можна переламати ситуацію.
США та ЄС зараз розробляють план дій у разі російського вторгнення в Україну. Йдеться насамперед про накладення санкцій на сектору економіки Росії, які все ще працюють без обмежень.
Посол
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін у коментарі "Сьогодні" сказала, що США вже попередили Москву, що агресія в наш бік матиме серйозні наслідки.
"Можуть бути фінансові наслідки, як інструмент протидії цій агресії. Ми забезпечуємо безпеку України з 2014 року. Нещодавно надали ще 60 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки і дещо з цього вже прибуло до українських портів у ці вихідні. Також продовжимо нашу роботу з українськими Збройними силами. Хотіла би також відмітити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні у Яворові. У нас там є учбовий центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна була готова захистити себе", – зазначила посол.
Занепокоєння
- Цього тижня посли НАТО отримали інформацію про плани ймовірного вторгнення РФ в Україну. Розвідувальними даними Штати обмінюються також із Україною.
- У Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення у разі якщо вторгнення відбудеться.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель відзначив, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив цього тижня, що найбільше скупчення російських військ поблизу наших кордонів варто очікувати у січні.