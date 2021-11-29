Шмигаль пояснив, як відбити у Росії бажання нападати на Україну

Шмигаль назвав спосіб, як захиститися від агресора. Колаж "Сьогодні"
Тільки солідарна відповідь Заходу та військові кораблі у Чорному морі змусять Росію відмовитися від агресивних планів щодо України, зокрема від повномасштабного вторгнення.
Про це сказав у інтерв'ю Politico прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Бряцкання зброєю поблизу українських кордонів – це звичайний інструмент Кремля для тиску. Хоча Москва має й інші методи гібридної війни, наприклад, кібератаки і пропаганду.
"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.
Прем'єр вважає, що загроза іде не лише Україні – Кремль зацікавлений у дестабілізації ЄС та НАТО, вже використовуючи газ як зброю проти всієї Європи.
"Ситуація навколо "Північного потоку – 2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив глава уряду.
Загроза нападу Росії
- Нагромадження 100-тисячної армії біля кордонів України називають серйозною загрозою для нашої країни. За даними української та західної розвідок, Путін нібито планує напад у січні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення на початку наступного року.
- Говорячи про причину брязкання зброєю, Данілов пояснив, що Кремль лякає всіх військами лише через зустріч Путіна з Байденом, мовляв, щоб мати сильнішу позицію на переговорах щодо України.
- Президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти – Україна готова до можливого вторгнення агресора. Він щодня стежить за ситуацією та отримує дані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів.
- Зазначимо, що повномасштабне вторгнення якщо й станеться, то один із напрямків атаки буде з боку Білорусі. У зв'язку з цим самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко розповів, чи буде напад на Україну.