Шмигаль пояснив, як відбити у Росії бажання нападати на Україну

Шмигаль назвав спосіб, як захиститися від агресора. Колаж "Сьогодні"

Тільки солідарна відповідь Заходу та військові кораблі у Чорному морі змусять Росію відмовитися від агресивних планів щодо України, зокрема від повномасштабного вторгнення.

Про це сказав у інтерв'ю Politico прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Бряцкання зброєю поблизу українських кордонів – це звичайний інструмент Кремля для тиску. Хоча Москва має й інші методи гібридної війни, наприклад, кібератаки і пропаганду.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - сказав Шмигаль.

Прем'єр вважає, що загроза іде не лише Україні – Кремль зацікавлений у дестабілізації ЄС та НАТО, вже використовуючи газ як зброю проти всієї Європи.

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"Ситуація навколо "Північного потоку – 2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну – яскраво підтверджують цю тезу", – наголосив глава уряду.

Загроза нападу Росії