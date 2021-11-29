Шмыгаль объяснил, как отбить у России желание нападать на Украину

Шмыгаль назвал способ, как защититься от агрессора. Коллаж "Сегодня"
Только солидарный ответ Запада и военные корабли в Черном море заставят Россию отказаться от агрессивных планов по Украине, в том числе от полномасштабного вторжения.
Об этом сказал интервью Politico премьер-министр Денис Шмыгаль.
Бряцанье оружием вблизи украинских границ – это обычный инструмент Кремля для оказания давления. Хотя у Москвы есть и другие методы гибридной войны, например, кибератаки и пропаганду.
"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", – сказал Шмыгаль.
Премьер считает, что угроза идет не только Украине – Кремль заинтересован в дестабилизации ЕС и НАТО, уже используя газ как оружие против всей Европы.
"Ситуация вокруг "Северного потока – 2" и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину — ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул глава правительства.
Угроза нападения России
- Скопление 100-тысячной армии у границ Украины называют серьезной угрозой для нашей страны. По данным украинской и западной разведок, Путин якобы планирует нападение в январе. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения в начале следующего года.
- Говоря о причине бряцанья оружием, Данилов объяснил, что Кремль пугает всех войсками только из-за готовящейся встречи Путина с Байденом, мол, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах по Украине.
- Президент Владимир Зеленский четко дал понять – Украина готова к возможному вторжению агрессора. Он каждый день следит за ситуацией и получает данные не только от украинской разведки, но и от стран-партнеров.
- Отметим, что полномасштабное вторжение если и произойдет, то одно из направлений атаки будет со стороны Беларуси. В связи с этим самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, будет ли нападение на Украину.