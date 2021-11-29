Шмыгаль объяснил, как отбить у России желание нападать на Украину

Шмыгаль назвал способ, как защититься от агрессора. Коллаж "Сегодня"

Только солидарный ответ Запада и военные корабли в Черном море заставят Россию отказаться от агрессивных планов по Украине, в том числе от полномасштабного вторжения.

Об этом сказал интервью Politico премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Бряцанье оружием вблизи украинских границ – это обычный инструмент Кремля для оказания давления. Хотя у Москвы есть и другие методы гибридной войны, например, кибератаки и пропаганду.

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", – сказал Шмыгаль.

Премьер считает, что угроза идет не только Украине – Кремль заинтересован в дестабилизации ЕС и НАТО, уже используя газ как оружие против всей Европы.

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"Ситуация вокруг "Северного потока – 2" и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину — ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул глава правительства.

Угроза нападения России