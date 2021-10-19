Сім країн з 27 – готові! Зеленський пояснив, коли Україна буде членом Євросоюзу

Зеленський: У суспільстві немає розуміння, де фініш шляху до ЄС і чи є він взагалі/Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю на телеканалі ICTV, чому не порушував питання членства України в ЄС навіть за закритими дверима на саміті в жовтні.

Телеведучий на ICTV Вадим Карп'як уточнив у гаранта, чи не було у нього питань до лідерів Євросоюзу в непублічній частини переговорів. Володимир Зеленський пояснив, що спілкуватися на цю тему не було сенсу, тому що "відповідь відома заздалегідь".

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"Ми розуміємо, що якби все залежало від Шарля Мішеля або Урсули фон дер Ляєн і тільки від них – Україна була б в Європейському Союзі вчора. Це правда. Вони, правда, допомагають. Вони дійсно бачать прорив в реформах. Тому вони були такі теплі тут, як погода в Києві. Тому що вони бачать, як складно, але все йде вперед", – заявив Зеленський.

Як тоді вступити до ЄС

За членство України в Євросоюзі повинні проголосувати всі 27 країн-учасниць. Але з цим є певні проблеми, поділився Володимир Зеленський. За його словами, представники країн ЄС в особистій розмові перекидають проблему один на одного.

"Я окремо спілкуюся з кожною країною ЄС. І дійсно, коли ти один на один, вони кажуть: "Ми за!. І кажуть про інші країни. Потім ти їдеш до іншої країни. А вони кажуть: "Ні-ні-ні, ви неправильно зрозуміли, ми підтримуємо. Але є питання з якоюсь ще іншою країною", – розповів президент України.

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Як отримати від усіх "за"

Зеленський пояснив свій план – по черзі підписувати двосторонні декларації з кожною країною-учасницею ЄС. Реалізація почалася вже цього року. За словами президента, три документи вже готовий і ще чотири в найближчому майбутньому буде підписано.

"Коли Україна та країни ЄС вирішать, що в Україні може бути членство, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо декларацію, точно проголосує за нас. Ти відразу бачиш всю картину. Ти бачиш, до кого достукатися буде складно. Ми бачимо такі країни, але йдемо. Крок за кроком і ми це зробимо", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що 12 жовтня під час саміту "Україна – ЄС" президент України Володимир Зеленський на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн все ж побічно порушував питання членства. У тому числі український глава держави поскаржився, що у суспільства "немає розуміння, де фініш цього шляху і чи є він взагалі".

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