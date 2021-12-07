Санкцій – замало. Генерал США пропонує озброїти Україну "розумними" ракетами

Україна чекає на американське озброєння / Колаж "Сьогодні"

Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках Філіп Брідлав переконаний, що у Заходу є більш широкий арсенал важелів впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж ті санкції, які вже застосовані. Зокрема йдеться про військову допомогу українській армії.

Про це він заявив під час свого виступу на Київському форумі безпеки.

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Більш рішучі дії

"У минулому ми запроваджували лише економічні санкції щодо Росії. Але ці санкції можливо були недостатньо ефективними, бо вони не змінили поведінки Володимира Путіна настільки, як очікувалося. Якщо ми надалі будемо застосовувати економічні санкції, то маємо пересвідчитися, що вони будуть справді болісними і змінять поведінку російського керівництва", – розповів американський генерал.

За словами Брідлава, Україна потребує набагато більшої підтримки.

"У нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції – це дипломатичні санкції та залучення інших західних країн до рішучого засудження ескалації. Загалом нам треба посили коаліцію на підтримку України. Щоб ми казали світу і росіянам зокрема, що відбувається. А може відбутися агресивна війна", – зазначив він.

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Сучасне озброєння

Зокрема Філіп Брідлав пропонує надати українському війську сучасне озброєння. Зокрема йдеться про дрони та "розумні" ракети. Американський генерал також відзначив їхню ефективність у бойових діях на території Донбасу.

"Якщо не працюють економічні санкції – тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціной можливої потенційної агресії стали серйозні втрати. Якщо вони (росіяни. – Ред.) нападуть в січні чи лютому – у нас залишилося мало часу. Перш за все, Україні потрібні допомога з системою протиповітряної оборони, дронами, розумними ракетами, які зможуть захистити і вже добре себе показали на Донбасі. ППО буде дуже важливим. Звичайно, якщо ми очікуємо військового нападу – ми маємо допомогти українцям в цьому", – заявив американський військовий.

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