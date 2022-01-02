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Санкції проти "Північного потоку -2": Україна вирішила допомогти Штатам

Наталія Магдик
2 січня, 20:37
Маркарова вважає, що "Північний потік" – це зброя не лише проти України, а й проти Європи

Кожні три місяці переглядається список санкцій та доповнюється, сказала Маркарова / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна "активно надає інформацію" для розширення санкцій проти "Північного потоку-2". Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, санкції щодо "Північного потоку" накладені на всі компанії та всі судна російські, які займаються цим проектом, крім того, вони є дієвими.

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"Кожні три місяці переглядається перелік. Ми, до речі, надаємо активно інформацію нашим колегам у США для того, щоби ці санкції розширювати", – заявила посол.

За словами Маркарової, українська сторона продовжує вести "дуже активну" роботу з колегами як у Білому домі, так і в Державному департаменті, у Конгресі. Ппро те, вона вважає, що на компанію Nord Stream 2 AG також мають бути накладено санкції.

"Російська компанія Nord Stream 2 AG, зареєстрована в Швейцарії, стосовно якої було застосовано так званий вейвер, тобто накладено санкції, але вони тимчасово знято. І це той вейвер, про який ми чули під час спільної заяви тоді ще канцлера Німеччини Меркель, президента Байдена. Саме Німеччина дуже просила саме такий вейвер на цю компанію, в якій є також європейські партнери у росіян", – зазначила вона.

Також вона зазначила, що "Nord Stream 2 не є сертифікованим і не запущений роботу і він представляє загрозу не лише нашій країні. Але й Європі.

"Ми вважаємо, що це – зброя, зброя не лише проти України, а й проти Європи. І ми вважаємо, що він не має бути запущений, поки Росія не припинить агресію. Більше того, ми чуємо від США на офіційному рівні такий самий меседж .США поділяють нашу точку зору, що це – геополітичний інструмент тиску", – наголосила посол.

Санкції проти Росії

Переговори Путіна та Байдена

10 січня відбудуться переговори між Москвою та Вашингтоном за ультиматумом Путіна, де також обговорюватимуть майбутнє України в НАТО. Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом та Заходом є домовленість – жодних домовленостей про Україну без України не буде.

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30 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним . За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.

Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек припускає можливість повної зупинки проекту "Північний потік – 2" через погрози Україні. За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу.