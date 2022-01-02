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Санкции против "Северного потока -2": Украина решила помочь Штатам

Наталья Магдык
2 января, 20:37
Маркарова считает, что "Северный поток" -это оружие не только против Украины, но и против Европы

Каждые три месяца пересматривается список санкций и дополняется, сказала Маркарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина "активно предоставляет информацию" США для расширения санкций против "Северного потока-2". Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, санкции по "Северному потоку" наложены на все компании и все суда российские, которые занимаются этим проектом, кроме того, они являются действующими.

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"Каждые три месяца пересматривается перечень. Мы, кстати, предоставляем активно информацию нашим коллегам в США для того, чтобы эти санкции расширять", – заявила посол.

По словам Маркаровой, украинская сторона продолжает вести "очень активную" работу с коллегами как в Белом доме, так и в Государственном департаменте, в Конгрессе. По ее словам, на компанию Nord Stream 2 AG также должны быть наложены санкции".

"Российская компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, в отношении которой был применен так называемый вейвер, то есть наложены санкции, но они временно сняты. И это тот вейвер, о котором мы слышали во время совместного заявления тогда еще канцлера Германии Меркель, президента Байдена. Как раз Германия очень просила именно такой вейвер на эту компанию, в которой есть также европейские партнеры у россиян", – отметила она.

Также она отметила, что "Nord Stream 2 не является сертифицированным и не запущен работу и он представляет укгрозу не только для нашей страны. Но и для Европы.

"Мы считаем, что это – оружие, оружие не только против Украины, но и против Европы. И мы считаем, что он не должен быть запущен, пока Россия не прекратит агрессию. Более того, мы слышим от США на официальном уровне такой же месседж. США разделяют нашу точку зрения, что это – геополитический инструмент давления", – подчеркнула посол.

Санкции против России

Переговоры Путина и Байдена

10 января состоятся переговоры между Москвой и Вашингтоном по ультиматуму Путина, где также будут обсуждать будущее Украины в НАТО. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Западом есть договоренность – никаких договоренностей об Украине без Украины не будет.

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30 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек допускает возможность полной остановки проекта "Северный поток – 2" из-за угроз Украине. По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа.