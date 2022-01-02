Санкции против "Северного потока -2": Украина решила помочь Штатам

Каждые три месяца пересматривается список санкций и дополняется, сказала Маркарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина "активно предоставляет информацию" США для расширения санкций против "Северного потока-2". Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, санкции по "Северному потоку" наложены на все компании и все суда российские, которые занимаются этим проектом, кроме того, они являются действующими.

Реклама

"Каждые три месяца пересматривается перечень. Мы, кстати, предоставляем активно информацию нашим коллегам в США для того, чтобы эти санкции расширять", – заявила посол.

По словам Маркаровой, украинская сторона продолжает вести "очень активную" работу с коллегами как в Белом доме, так и в Государственном департаменте, в Конгрессе. По ее словам, на компанию Nord Stream 2 AG также должны быть наложены санкции".

"Российская компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, в отношении которой был применен так называемый вейвер, то есть наложены санкции, но они временно сняты. И это тот вейвер, о котором мы слышали во время совместного заявления тогда еще канцлера Германии Меркель, президента Байдена. Как раз Германия очень просила именно такой вейвер на эту компанию, в которой есть также европейские партнеры у россиян", – отметила она.

Также она отметила, что "Nord Stream 2 не является сертифицированным и не запущен работу и он представляет укгрозу не только для нашей страны. Но и для Европы.

"Мы считаем, что это – оружие, оружие не только против Украины, но и против Европы. И мы считаем, что он не должен быть запущен, пока Россия не прекратит агрессию. Более того, мы слышим от США на официальном уровне такой же месседж. США разделяют нашу точку зрения, что это – геополитический инструмент давления", – подчеркнула посол.

Санкции против России

1 января более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Белый дом обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что призыв бывших чиновники США может сорвать переговоры президентов США и РФ.

В иностранных СМИ активно распространяется информация о том, что новая немецкая власть и США договорились о жестких совместных действиях против "Северного потока-2" в случае широкомасштабного вторжения в Украину.

О санкциях против российского газопровода в случае использования газа, в качестве оружия в ФРГ и США предупреждают уже давно.

Но Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

Переговоры Путина и Байдена

10 января состоятся переговоры между Москвой и Вашингтоном по ультиматуму Путина, где также будут обсуждать будущее Украины в НАТО. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Западом есть договоренность – никаких договоренностей об Украине без Украины не будет.

Реклама

30 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек допускает возможность полной остановки проекта "Северный поток – 2" из-за угроз Украине. По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа.