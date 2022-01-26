Літак набитий зброєю: "Джавеліни" прилетіли в Київ (фото)

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В аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Про це в Twitter написав журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер і опублікував фото.
Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.
"Джавеліни" у Києві! Новий вантаж оборонних засобів – пускові установки та ракети – загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром чекаємо прильоту четвертого птаха з великої зграї", – написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
Повідомляють, що четвертий літак з американською зброєю для ЗСУ сьогодні вже взяв курс на Київ. Він вилетів з авіабази Довер у штаті Делавер і летить в аеропорт "Бориспіль".
Військова допомога Україні
- 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. Це перші дві партії екстреної військової допомоги американців Україні.
- Крім того, Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Велика Британія також перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня в аеропорт "Бориспіль" прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.
- Тим часом Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. Серед іншого розроблено новий пакет військової допомоги нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей з новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.
- У жовтні 2021 року США передали Україні за програмою міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.
Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin та 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів. А в жовтні цього року США вирішили продати Україні 150 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39,2 млн доларів.