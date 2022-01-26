Самолет набит оружием: "Джавелины" прилетели в Киев (фото)

США передали Украине военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня
В аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь от США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Об этом в Twitter написал журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер и опубликовал фото.
В тоже время, в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.
"Джавелины в Киеве! Новый груз средств охраны – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. Скоро ожидаем прилета четвертого самолета", – написал в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме того, сообщается, что четвертый самолет с американским оружием для ВСУ сегодня уже взял курс на Киев. Он вылетел с авиабазы Довер в штате Делавэр и летит в аэропорт Борисполь.
Военная помощь Украине
- 21 и 22 января США доставили в Киев 170 тонн оружия и боеприпасов. Это первые две партии экстренной военной помощи американцев Украине.
- Кроме того, Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Также Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт "Борисполь" прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.
- В тоже время, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. А ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.
- В октябре 2021 года США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.
В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.