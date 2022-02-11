Саакашвілі заспівав гімн України в "одиночці" після рішення прокуратури

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заспівав гімн України в одиночній камері грузинської в'язниці.

Про це Саакашвілі повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Генеральна прокуратура України визнала мене потерпілим у справі про тортури та нелюдське поводження зі мною в грузинській пенітенціарній системі. Я безмірно пишаюся українською державою, яка показала світові (а за моїм кейсом стежать багато хто у світі), що Україна захищає своїх громадян, які потрапили в біду, де б вони не були", – пише він.

/ Фото: Facebook/Єлизавета Ясько

Саакашвілі повідомив, що напередодні ввечері в камері він побачив по телебаченню, що його визнали потерпілим – "тобто сказали, що мене не забули, що я перебуваю під заступництвом найбільшої, і, я впевнений, найвеличнішої нації в Європі, моєї улюбленої України ".

"Я став на ноги й заспівав гімн України – сам і в одиночці. Слава Україні!" – наголосив експрезидент Грузії.

Саакашвілі також співав гімн України у суді

"На останньому фарсі, який тут називають судовим процесом, мені принесли український прапор, підписаний різними фракціями Верховної Ради, з побажаннями якнайшвидшого повернення до Києва. Попри істеричний зойк прокурорів, я притиснув прапор до себе, і весь зал стоячи виконав гімн України. Я був вражений тим, що щонайменше половина грузинів, присутніх у залі, знали напам'ять український гімн", – нагадав він.

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Ситуація із Саакашвілі