Саакашвили спел гимн Украины в "одиночке" после решения прокуратуры

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили спел гимн Украины в одиночной камере грузинской тюрьмы.
Об этом Саакашвили сообщил в своем Telegram-канале.
"Генеральная прокуратура Украины признала меня потерпевшим в деле о пытках и нечеловеческом обращении со мной в грузинской пенитенциарной системе. Я безмерно горжусь украинским государством, которое показало миру (а за моим кейсом следят многие в мире), что Украина защищает своих граждан, попавших в беду, где бы они ни были", – пишет он.
Саакашвили сообщил, что накануне вечером в камере он увидел по телевидению, что его признали потерпевшим – "то есть сказали, что меня не забыли, что я нахожусь под покровительством самой большой, и, я уверен, самой великой нации в Европе, моей любимой Украины".
"Я встал на ноги и спел гимн Украины – в одиночке и в одиночку. Слава Украине!" – подчеркнул экс-президент Грузии.
Саакашвили также пел гимн Украины в суде
"На последнем фарсе, который здесь называют судебным процессом, мне принесли украинский флаг, подписанный разными фракциями Верховной Рады, с пожеланиями скорейшего возвращения в Киев. Несмотря на истерические вопли прокуроров, я прижал флаг к себе, и весь зал стоя исполнил гимн Украины. Я был поражен тем, что минимум половина грузин, присутствующих в зале, знали наизусть украинский гимн", – напомнил он.
Ситуация с Саакашвили
- Михеил Саакашвили оказался за решеткой после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его партия Единое национальное движение.
- 1 октября Саакашвили, который попал в Грузию в обход таможенных постов, был задержан.
- Он объявил голодовку и уже через несколько недель похудел на 15 килограммов. Также у Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку. 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.
- 4 февраля 2022 года Саакашвили выступил в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.