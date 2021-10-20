Саакашвілі погодилися перевести в лікарню – є лише одна умова

Лікарі просять госпіталізації Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Главу Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі в грузинському СІЗО відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодитися сам затриманий.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

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Один з членів консиліуму Зураб Пагава заявив, що лікарі запропонували помістити Саакашвілі в клініку для інтенсивного спостереження.

"Ми поставили питання про т.зв. профілактичну госпіталізацію і зараз його розглядають. Все обговорили, дали рекомендацію. Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб застрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", – сказав він.

Мін'юст Грузії схвалює госпіталізацію

У той же час міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що готові відправити політика в лікарню хоч сьогодні, але за однієї умови.

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"Відбулася зустріч з робочою групою, ми вислухали їх підходи. Рекомендації стосуються медичного стану ув'язненого, і, в разі його згоди, вони будуть виконані", – заявив чиновник.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні