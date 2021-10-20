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Саакашвили согласились перевести в больницу – есть лишь одно условие

Сергей Мартынец
20 октября, 09:34
Политик голодает уже 20 дней и состояние его здоровья резко ухудшилось – к нему пришли врачи и сделали заявление

Врачи просят госпитализации Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Главу Исполнительного комитет реформ Михеила Саакашвили в грузинском СИЗО посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить это требование, если согласиться сам задержанный.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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Один из членов консилиума Зураб Пагава заявил, что врачи предложили поместить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения.

"Мы поставили вопрос о т.н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", – сказал он.

Минюст Грузии одобряет госпитализацию

В то же время министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что готовы отправить политика в больницу хоть сегодня, но при одном условии.

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"Состоялась встреча с рабочей группой, мы выслушали их подходы. Рекомендации касаются медицинского состояния заключенного, и, в случае его согласия, они будут выполнены", – заявил чиновник.

Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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