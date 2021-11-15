Росія запустила план нападу на Україну, як у 2014 році – Арестович

Арестович вважає загрозу серйозною / Колаж "Сьогодні"

Для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.

Про це заявив в ефірі каналу "Дім" представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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Нагнітання

"Ситуація погана, відразу скажу. Вперше з 2014 року рівень військової небезпеки – політичної, поки що гібридної – схожий на рівень кінця 2013 – початку 2014 року, коли вони вже готувалися захоплювати Крим", – заявив Арестович.

При цьому Арестович додав, що росіянами все подається так, що Україна винна в ситуації, що склалася, і буде винна в тому, що Кремль задумав далі.

Ситуація