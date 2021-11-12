Росія перекинула війська на кордон Білорусі з Польщею

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Росія направила до Білорусі у межах раптової перевірки бойової готовності підрозділ десантників. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Підрозділ десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Білорусі", – йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, російські військові візьмуть участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил. Для цього буде використано літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ВКС Росії.

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Після спільних навчань десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Росії.

"Спільне вчення проходить на тлі загострення ситуація на кордоні Польщі та Білорусі", – зазначили у Міноборони РФ.

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою .

"Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Росія пустила в хід різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Головною метою Москви є створення проблем, і щоб їхній світ вирішував завдяки їм", – Розповів міністр.

Україна готується до міграційної загрози