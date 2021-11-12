Росія перекинула війська на кордон Білорусі з Польщею

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Росія направила до Білорусі у межах раптової перевірки бойової готовності підрозділ десантників. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
"Підрозділ десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Білорусі", – йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, російські військові візьмуть участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил. Для цього буде використано літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ВКС Росії.
Після спільних навчань десантники повернуться до пункту постійної дислокації на території Росії.
"Спільне вчення проходить на тлі загострення ситуація на кордоні Польщі та Білорусі", – зазначили у Міноборони РФ.
Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою .
"Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Росія пустила в хід різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Головною метою Москви є створення проблем, і щоб їхній світ вирішував завдяки їм", – Розповів міністр.
Україна готується до міграційної загрози
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- У зв'язку з ситуацією, що склалася, в Німеччині депутати від нової більшості в Бундестазі вирішили запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данилов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
- Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою , але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
- 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.