Росія озвучила новий ультиматум щодо НАТО

Щодня у Москві народжуються нові умови / Колаж "Сьогодні"

Москва не має наміру обговорювати свій договір щодо гарантій безпеки, а саме про недопущення вступу України, Грузії та Молдови до НАТО, ні з ким, окрім Вашингтона.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАРС.

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У пошуках сенсу

"РФ пропонує США переговори щодо гарантій безпеки виключно на двосторонній основі, залучення інших країн позбавить їх сенсу", – заявив Рябков.

За його словами, тепер від Вашингтона залежить, чи покращаться відносини з Росією.

Також Рябков заявив, що Кремль вимагає однозначного відкликання рішення саміту НАТО 2008 року у Бухаресті про членство України та Грузії до НАТО.

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"Ми можемо обговорювати "за" та "проти", але ми вимагаємо однозначно відкликання відомого рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Ось це треба скасувати, переглянути, тоді можна буде сказати, що зроблений нехай невеликий, не всеосяжний, але все ж таки крок у правильному напрямку", – сказав Рябков.

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