Росія озвучила новий ультиматум щодо НАТО

Щодня у Москві народжуються нові умови / Колаж "Сьогодні"
Москва не має наміру обговорювати свій договір щодо гарантій безпеки, а саме про недопущення вступу України, Грузії та Молдови до НАТО, ні з ким, окрім Вашингтона.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАРС.
У пошуках сенсу
"РФ пропонує США переговори щодо гарантій безпеки виключно на двосторонній основі, залучення інших країн позбавить їх сенсу", – заявив Рябков.
За його словами, тепер від Вашингтона залежить, чи покращаться відносини з Росією.
Також Рябков заявив, що Кремль вимагає однозначного відкликання рішення саміту НАТО 2008 року у Бухаресті про членство України та Грузії до НАТО.
"Ми можемо обговорювати "за" та "проти", але ми вимагаємо однозначно відкликання відомого рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Ось це треба скасувати, переглянути, тоді можна буде сказати, що зроблений нехай невеликий, не всеосяжний, але все ж таки крок у правильному напрямку", – сказав Рябков.
Ситуація
- 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
- У російському варіанті це заборона на розширення НАТО за рахунок України, Молдови та Грузії, а також заборона на розміщення натовського озброєння на території країн, що вступили до НАТО після 1997 року – Польща та країни Балтії.
- У Росії сподіваються, що США передадуть Москві вже наступного тижня свої конкретні міркування щодо проекту договору щодо надання Росії гарантій нерозширення НАТО на Схід.
- У США підтвердили, що отримали проєкт договору щодо надання Росії гарантій непросування на Схід. Проте Білий дім має намір обговорити цей документ із європейськими партнерами. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі 17 грудня.
- 16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії .