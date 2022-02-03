"Росія не виживе": Аваков пригрозив Путіну

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Президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну у разі повномасштабної воєнної агресії проти України, а РФ перестане існувати як держава.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Путінський режим і сам Путін розуміє, що якщо він наважиться на агресію щодо України, то заплатить дуже високу ціну. Ми маємо безпрецедентну в історії підтримку нашої країни з боку західних партнерів. День за днем божевільна консолідація сил. День за днем візити... Приїжджає лідер західної країни й нам дуже чітко дає зрозуміти – я Україну просто так віч-на-віч з агресором не залишу", – сказав він.
Аваков вважає, що Росії буде важко, якщо вона нападе.
"Це буде катастрофа для Росії. Росія не виживе після цієї війни як держава. Але й нам буде дуже важко. І для нас це катастрофа", – сказав ексміністр.
Ексглава МВС наголосив, що українці захищають свою землю, і для них "це праведна війна".
"А росіяни? Як пояснити російській людині, просоченій пропагандою радянських років, а потім російською пропагандою, усіма суперпатріотичними фільмами тощо – якого біса ви увійшли на територію України, ви що тут робите? Дух наших військ та зарядженість їх буде зовсім інша", – додав він.
Опубліковано нові знімки військ РФ біля кордонів України
ЗМІ опублікували нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України й на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.
Відповідні кадри оприлюднив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.
"Супутникові знімки показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та на заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", – зазначив журналіст.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустився можливості війни у Європі.