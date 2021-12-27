Росія не збирається нападати: нардеп розповів про війська поблизу України

Можливо Росія просто блефує і не збирається нападати. Колаж "Сьогодні"
В Україні офіційно не підтверджується інформація про нібито відведення 10 тисяч російських військових від кордонів України – кількість сил суттєво не змінилася. При цьому на сьогоднішній день немає серйозних підстав вважати, що Росія вторгнеться в Україну.
Про це сказав в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зазначив, що поблизу кордонів України стоять війська, які перебувають там ще з 2014 року: це не ті сили, які розгорнуті для нападу, а просто перебувають там для здійснення політичного тиску.
"Росія вдавала, що вона нарощує війська і ми бачимо, що вони все-таки хочуть провести переговори та підвищити ставки", – сказав Костенко.
Коментуючи слова секретаря РНБО про те, що за 200 км від нашого кордону 120 тисяч солдатів РФ, за 400 км ще більше сил – це просто місця дислокації російських військ.
"Якогось суттєвого нарощування (сил) не сталося. Нарощування відбулося навесні, коли назбирали техніку і там (поблизу кордону) залишили. Зараз Росія в такий спосіб то підганяє людей, то відводить. Тому я вважаю, що зараз на вторгнення можна не чекати: загострення може бути, і в сучасних умовах нарощування військ може відбуватися дуже швидко. А та інформація, що вони відвели 10 тисяч – її я не маю, і розвідка її теж нам не дає. Думаю, зараз на кордонах у нас стільки ж стабільно (сил РФ), невеликі переміщення військ, але це зараз не загрожує нашій армії, країні якимось вторгненням", – наголосив нардеп.
Костенко підкреслив, що коли Росія захоче напасти, ми це побачимо з накопичення військ, мобілізації сил. Також і з політичної точки зору, вважає нардеп, Кремль ще не вирішив нападати на Україну.
Політолог-міжнародник Віра Константинова у студії "Україна 24" вважає, що не можна говорити про повну відсутність загрози вторгнення.
"Все залежатиме від результатів засідання Ради Росія – НАТО, яка не збиралася з 2019 року… Зараз важко говорити про плани РФ… 2022 рік – це рік створення Радянського Союзу. Враховуючи символічність, яку дуже люблять у РФ, все може статися", – сказала вона.
Вторгнення РФ в Україну
- Останніми тижнями західні ЗМІ часто пишуть про скупчення техніки поблизу українських кордонів. Так, наприклад, в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- В Україні навіть казали, що на кінець січня Росія може зібрати там близько 175 тисяч військових для вторгнення. Але чи вистачить цих сил? Раніше Роман Костенко казав, що Росії потрібно близько 700 тисяч солдатів для повномасштабної війни з Україною, а це майже вся армія РФ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що Україна дасть свою відповідь на вторгнення. За його словами, зараз серйозного ризику великої війни немає.