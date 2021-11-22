Путін готує напад у січні: західні ЗМІ назвали три напрямки

Розвідка США вирахувала напрям російських військ у бік України / Колаж "Сьогодні"

Росія проводить підготовку до стрімкого, масштабного просування на територію України за кількома напрямками. І це станеться, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить напасти.

Про це повідомляє американське агентство Bloombergз посиланням на обізнане джерело, близьке до західних розвідок.

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Розвіддані

Видання повідомляє, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України. Вторгнення готується за кількома напрямами. За оцінками США, Путін може розглядати варіант вторгнення на початку наступного року, а поки що збирає свої війська біля кордону України.

"Дані містять сценарій, за яким війська можуть потрапити до України з Криму, через російський кордон та через Білорусь, разом з тим близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені протягом того, що ці люди (співрозмовники Bloomberg – Ред.) описали як операцію в умовах неоднорідної місцевості та морозів для покриття великої території та підготовки до потенційно тривалої окупації", – йдеться у матеріалі.

Мобілізація

За даними західної розвідки, половина тактичних груп на місці. До того ж, будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. За їхніми даними, Москва мобілізувала тисячі резервістів у масштабах безпрецедентних для пострадянського простору. Публічно про мобілізацію Кремль не оголошував.

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Один із співрозмовників Bloomberg також зазначив, що США надали дані про посилення кампанії з дезінформації, спрямованої на Київ. Також Москва наймає агентів, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію у самій Україні.

Ситуація