РФ повернули до переговорів: перша реакція України на розмову Байдена і Путіна

Кулеба задоволений уже тим, що переговори відбулися. Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна стримуванням та деескалацією.
Про це він повідомив агенцію Reuters.
Він вітає зусилля США із залучення Росії за стіл переговорів, але зазначив, що пріоритетом є розробка пакету заходів стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації проти України.
"Сам собою контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях повернення Росії за стіл переговорів", – Заявив Кулеба.
Переговори Путіна та Байдена щодо України
- 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Кремлі стверджують, що результатом незадоволені ні в Москві, ні у Вашингтоні. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки в разі вторгнення в Украину. В підсумку Байден запропонував Путіну два варіанти щодо України.
- Тим часом очікується розмова Байдена з президентом Володимиром Зеленським. Судячи с усього, американський лідер розповість, як пройшли переговори з Путіним і які були вимоги щодо України.
- Читайте також у нашій статті про військові сценарії Путіна – як він може вдарити по Україні.