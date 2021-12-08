РФ вернули к переговорам: первая реакция Украины на разговор Байдена и Путина

Кулеба доволен уже тем, что переговоры состоялись. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сдерживанием и деэскалацией.

Об этом он сообщил агентству Reuters.

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Он приветствовал усилия США по привлечению России за стол переговоров, но отметил, что приоритетом является разработка пакета мер сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию против Украины.

"Сам по себе контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях по возвращению России за стол переговоров", – заявил Кулеба.

Переговоры Путина и Байдена по Украине