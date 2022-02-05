РФ знову перекидає танки та артилерію до України – озвучено плани окупантів

/ Фото: Минобороны РФ

Міністерство оборони Росії 11 лютого проведе військові навчання зі стрілянинами танків, бойових машин піхоти та артилерії в Ростовській області, що межує з Україною.

"Загалом у тактичному навчанні візьме участь понад 400 військовослужбовців та близько 70 одиниць військової та спеціальної техніки", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ, яке цитує "Інтерфакс".

Реклама

У навчаннях задіяні підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу. Маневри відбудуться на полігоні "Кузьмінський".

У ході навчання мотострілецькі та танкові підрозділи спільно з артилерійськими батареями розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин та артилерійських знарядь. Командирам всіх ступенів належить відпрацювати управління підрозділами під час ведення оборони, відновлення боєздатності після ударів умовного супротивника та перехід у наступ.

У маневрах, зокрема, задіятимуть танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-3, а також безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.

Реклама

/ Фото: Минобороны РФ

Україна проводить навчання з ракетними комплексами NLAW

Військовослужбовці навчального центру "Десна" у Чернігівській області розпочали інтенсивну підготовку до застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Військові ознайомилися з тактико-технічними характеристиками та відпрацювали тактику дій у бойових умовах.

Реклама

Протитанкові ракетні комплекси надійшли в Україну в середині січня в межах військової допомоги від Британії.

Комплекси NLAW розробила компанія SAAB (Швеція) разом з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на відстані від 20 до 800 метрів.

На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при попаданні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривники.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Водночас у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яка б могла використовуватися для вторгнення в Україну.

Водночас речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.