РФ снова перебрасывает танки и артиллерию к Украине – озвучены планы оккупантов

В учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники / Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России 11 февраля проведет военные учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии в Ростовской области, граничащей с Украиной.

"Всего в тактическом учении примет участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует "Интерфакс".

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В учениях задействуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Маневры пройдут на полигоне "Кузьминский".

В ходе учения мотострелковые и танковые подразделения совместно с артиллерийскими батареями разыграют между собой ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с применением стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Командирам всех степеней предстоит отработать управление подразделениями при ведении обороны, восстановление боеспособности после ударов условного противника и переход в наступление.

В маневрах, в частности, задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.

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/ Фото: Минобороны РФ

Украина проводит учения с ракетными комплексами NLAW

Военнослужащие учебного центра "Десна" в Черниговской области начали интенсивную подготовку к применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Военные ознакомились с тактико-техническими характеристиками и отработали тактику действий в боевых условиях.

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Противотанковые ракетные комплексы поступили в Украину в середине января в рамках военной помощи от Британии.

Комплексы NLAW разработала компания SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.