Вторгнення з території Білорусі: Резніков оцінив ризики

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Про це повідомляє Українська правда.

Реклама

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно стежимо за навчаннями, які розпочалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел... Тому я впевнено вам говорю – станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань у Білорусі така, що їх недостатньо для проведення будь-якої наступальної операції", – сказав Резніков.

Міністр додав, що ці дані збігаються з даними США, Великої Британії та іншими країнами НАТО.

Загроза вторгнення РФ