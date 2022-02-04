Вторгнення з території Білорусі: Резніков оцінив ризики

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.
Про це повідомляє Українська правда.
"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно стежимо за навчаннями, які розпочалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел... Тому я впевнено вам говорю – станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань у Білорусі така, що їх недостатньо для проведення будь-якої наступальної операції", – сказав Резніков.
Міністр додав, що ці дані збігаються з даними США, Великої Британії та іншими країнами НАТО.
Загроза вторгнення РФ
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Крім того, журналіст опублікував нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.
- Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, навіщо Росія стягує війська до нашого кордону.
- Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".