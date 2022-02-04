Вторжение с территории Беларуси: Резников оценил риски

Министр оборони Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.
Об этом сообщает Украинская правда.
"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и через данные разведки, и из открытых источников...Поэтому я уверенно вам говорю – по состоянию на сегодняшний день, концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-либо наступательной операции", – сказал Резников.
Министр добавил, что эти данные совпадают с данными США, Великобритании и другими странами НАТО.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Кроме того, журналист опубликовал новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.
- Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, зачем Россия стягивает войска к нашей границе.
- Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".