Резніков назвав реальну кількість військ Росії біля України

Міністр зазначив, що Росія поки що не створила наступально-ударне угруповання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація ще не створила жодного ударно-наступного угруповання для повномасштабного вторгнення до України.

Про це заявив в ефірі "Права на владу" міністр оборони України Олексій Резніков.

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Війська Росії

Серед іншого він заявив, що кількість військ Росії біля кордонів України сьогодні не набагато більша, ніж була навесні 2021 року.

"Вслухайтеся в цифри. 125 000 наземного компонента плюс авіаційний, морський... Ну, нехай буде 140 000. Уздовж усіх кордонів України з РФ та тимчасово окупованим Кримом та ОРДЛО", – сказав міністр.

При цьому він заявив, що на сьогодні РФ "поки що в жодному місці не створили так зване "наступально-ударне угруповання".

"У разі прийняття рішення у Кремлі про повномасштабне вторгнення їм потрібен час на формування такого ударно-наступального угруповання. І це не один день, і навіть не два. Ми це побачимо. Тому я вас дуже прошу: не малюйте апокаліптичних сценаріїв", – сказав міністр.

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Загроза вторгнення Росії

РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Також цю дату, за даними британського видання The Guardian, називав президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

При цьому група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

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Нагадаємо, Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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