Резников назвал реальное количество войск России возле Украины

Министр отметил, что Россия пока что не создала наступательно-ударную группировку. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация еще не создала ни одной ударно-наступательной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил в эфире "Права на власть" министр обороны Украины Алексей Резников.

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Войска России

Среди прочего он заявил, что количество войск России возле границ Украины сегодня не намного больше, чем было весной 2021 года.

"Вслушайтесь в цифры. 125 000 наземного компонента плюс авиационный, морской... Ну, пусть будет 140 000. Вдоль всех границ Украины с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО", – сказал министр.

При этом он заявил, что на сегодняшний день РФ "пока что ни в одном месте не создали так называемую "наступательно-ударную группировку".

"В случае принятия решения в Кремле о полномасштабном вторжении им нужно время на формирование такой ударно-наступательной группировки. И это не один день, и даже не два. Мы это увидим. Поэтому я вас очень прошу: не рисуйте апокалиптических сценариев", – сказал министр.

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Угроза вторжения России

РФ стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

При этом группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Также РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

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Напомним, Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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