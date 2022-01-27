Вирішення питання щодо Донбасу можуть перенести до Туреччини – подробиці

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Очні зустрічі Тристоронній контактній групі з Мінська можуть перенести до Стамбула. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови української делегації у (ТКГ) Андрій Костін в ефірі телеканалу "Дім".

"Була проведена велика робота на рівні наших посередників, на рівні координатора ТКГ. У принципі, було вирішено багато питань, у тому числі організаційних, які стосуються можливості проведення очних зустрічей ТКГ у Стамбулі. Був попередній обмін думками з цього приводу і не було заперечень щодо розгляду Стамбула як локації для проведення засідань", – наголосив Костін.

Він зазначив, що зараз це питання перебуває у підвішеному стані, але вчора на засіданні ТКГ представники РФ почали говорити про те, що потрібно повернутися до Мінська, а це неприйнятно для української делегації.

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"Продовжуватимуться консультації. Але розглядалися й інші локації... Ми відчуваємо, що в певних моментах очні зустрічі можуть бути конструктивнішими", – сказав він.

Переговори щодо Донбасу

7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року. Саміт, що відбувся в Єлисейському палаці, став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

Офіс президента сподівався організувати "нормандську зустріч" до закінчення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель. Але в Німеччині за цей час вже встигли провести вибори та оголосити ім'я нового канцлера.

"Нормандський формат"

У Парижі 26 січня пройшли переговори "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників. Вперше за довгий час зустріч відбулася у очному форматі.

Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці 2019 року та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після закінчення зустрічі радників лідерів "нормандського формату" заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод.