Решение вопроса по Донбассу могут перенести в Турцию – подробности

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Очные встречи Трехсторонней контактной группе из Минска могут перенести в Стамбул. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" и замглавы украинской делегации в (ТКГ) Андрей Костин в эфире телеканала "Дом".

"Была проведена большая работа на уровне наших посредников, на уровне координатора ТКГ. В принципе было решено много вопросов, в том числе организационных, которые касаются возможности проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле. Был предварительный обмен мнениями по этому поводу и не было возражений насчет рассмотрения Стамбула как локации для проведения заседаний", – отметил Костин.

Он отметил, что сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии, но вчера на заседании ТКГ представители РФ начали говорить о том, что нужно вернуться в Минск, а это неприемлемо для украинской делегации.

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"Будут продолжаться консультации. Но рассматривались и другие локации… Мы чувствуем, что в определенных моментах очные встречи могут быть более конструктивными", – сказал он.

Переговоры по Донбассу

7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года. Саммит, прошедший в Елисейском дворце, стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.

"Нормандский формат"

В Париже 26 января прошли переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча состоялась в очном формате.

В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров "нормандского формата" заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.