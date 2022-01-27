Итоги "нормандской" встречи: Кулеба назвал главный позитив

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. По его словам, главной позитивной новостью является то, что Россия хочет обсуждать мирное урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщает The Guardian.
Кулеба добавил, что договоренность о новой встрече показывает, что Кремль хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.
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"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", – сказал он.
Также Кулеба призвал Запад укреплять военное и оборонное сотрудничество с Киевом.
"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу", – добавил министр.
Переговоры в Париже
- 26 января состоятся переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Представители всех стран-участниц "Нормандии" собрались в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Следующие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" пройдут через две недели в Берлине.
- Украину в Париже представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвует советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.
- Дмитрий Козак отметил, что в Париже состоялся непростой разговор. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.
- Кроме того, "Нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Вскоре Москва в своей привычной манере обвинила Украину в срыве перемирия после "нормандских договоренностей". Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов.