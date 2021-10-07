Рада закрилася обезголовленою. Коли призначать нового спікера

Депутати не встигли призначити нового голову парламенту. Фото: М. Лазаренко

Верховна Рада сьогодні так і не встигла призначити нового голову парламенту і перенесла це питання на завтра, 8 жовтня. Про це оголосила віцеспікер Олена Кондратюк.

На сьогоднішньому засіданні виступили кандидати в спікери Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Гео Лерос (позафракційний), Яна Зінкевич ("Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос"). Лерос і Железняк взяли самовідвід – вони не братимуть участі в голосуванні.

Реклама

Пленарне засідання мало йти до 15:00, але його продовжили на 15 хвилин, а потім закрили і перенесли на завтра розгляд цього питання. Призначення голови парламенту не змогли продовжити ще й тому, що на 16:00 заплановано позачергове засідання.

Перед голосуванням залишилося заслухати виступи депутатів і потім сесійна зала визначиться з новим спікером.

Перестановки в Раді