Рада закрылась обезглавленной. Когда назначат нового спикера

Депутаты не успели назначить нового главу парламента. Фото: Н. Лазаренко
Верховная Рада сегодня так и не успела назначить нового главу парламента и перенесла этот вопрос на завтра, 8 октября. Об этом объявила вице-спикер Елена Кондратюк.
На сегодняшнем заседании выступили кандидаты в спикеры Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Гео Лерос (внефракционный), Яна Зинкевич ("Европейская солидарность"), Ярослав Железняк ("Голос"). Лерос и Железняк взяли самоотвод – они не будут участвовать в голосовании.
Пленарное заседание должно было идти до 15:00, но его продлили на 15 минут, а потом закрыли и перенесли на завтра рассмотрение данного вопроса. Назначение главы парламента не смогли продолжить еще и потому, что на 16:00 запланировано внеочередное заседание.
Перед голосованием осталось заслушать выступления депутатов и потом сессионный зал определится с новым спикером.
Перестановки в Раде
- Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробней в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
- Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.