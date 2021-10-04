Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Відставок не буде. Що розглянуть депутати на позачерговому засіданні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 16:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Став відомий порядок денний позачергового засідання Ради 7 жовтня
Разумков скликав позачергове засідання Ради
Разумков скликав позачергове засідання Ради / Фото: Getty Images

Позачергове засідання Верховної Ради заплановано на четвер, 7 жовтня. Однак, попередньо, під час нього не розглядатимуть питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Прессекретар спікера ВР Ольга Туній оприлюднила порядок денний в Facebook.

Реклама

У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.

Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:

  • № 4038 про осучаснення та підвищення розмірів пенсій;
  • № 4041 про встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати;
  • № 2810 про скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років;
  • № 5606 про уточнення порядку виплати пенсії;
  • № 4031 про підвищення розміру пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • № 4566 пропонує збільшити розмір мінімальної зарплати у 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму;
  • № 5605 про державну соціальну підтримку дітей війни.

Читайте також:

До 226 – не вистачає: скільки депутатів підписалися за відставку Разумкова

Реклама

Що відомо про відставку Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти