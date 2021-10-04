Відставок не буде. Що розглянуть депутати на позачерговому засіданні

Позачергове засідання Верховної Ради заплановано на четвер, 7 жовтня. Однак, попередньо, під час нього не розглядатимуть питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Прессекретар спікера ВР Ольга Туній оприлюднила порядок денний в Facebook.
У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.
Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:
- № 4038 про осучаснення та підвищення розмірів пенсій;
- № 4041 про встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати;
- № 2810 про скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років;
- № 5606 про уточнення порядку виплати пенсії;
- № 4031 про підвищення розміру пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- № 4566 пропонує збільшити розмір мінімальної зарплати у 2021 році до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму;
- № 5605 про державну соціальну підтримку дітей війни.
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Що відомо про відставку Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".