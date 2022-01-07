Путіна викрили у спробі зіскочити з України в інший конфлікт

Зараз Путін займається Казахстаном / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Події у Казахстані в геополітичному плані можуть зіграти позитивну роль для України, переключивши увагу господаря Кремля на Центральну Азію. Водночас це шанс для Володимира Путіна вийти із глухого кута, куди він себе загнав ультиматумом НАТО та США щодо нерозширення Альянсу.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна-24" екссекретар РНБО, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.

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Думка

"Вперше Путін озвучив такий ультиматум. Двічі він це не зможе зробити, бо це буде із серії "Вовки, вовки!" – його просто перестануть чути. Він сам чекатиме 12 січня. Майже наступний крок за ним. І це може бути ще якась вербальна атака, або, можливо, серйозна військова провокація. І тут дуже важливо не лише фокусуватися на Україні, а й розуміти, що відбувається зараз у Казахстані. Тому що те, що зараз відбувається в Казахстані, можливо, стане для Путіна тим шансом, як зіскочити зараз із України та з ультиматуму НАТО. Тому що зараз є серйозніша, напружена ситуація в Казахстані. Навіть у середині Росії він зможе пояснити, чому він зараз свій фокус переміщає в інше місце – Казахстан", – зазначив Олександр Данилюк.

На думку експерта, зараз російський лідер перебуває у глухому кутку, куди сам себе і загнав – НАТО та США вже фактично дали йому відповідь, що не підписуватимуть угоду про нерозширення Альянсу.

"Поставивши ультиматум НАТО та США, Путін поставив себе у глухий кут. І навіть він не знає, як йому вийти з нього. Наступний тиждень, два вони будуть дуже насиченими подіями. 12 числа буде важлива зустріч, як вона завершиться, ніхто ще не знає. Швидше за все, дипломатично не домовляться", – зазначив Данилюк.

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