Путіна викрили у спробі зіскочити з України в інший конфлікт

Зараз Путін займається Казахстаном / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Події у Казахстані в геополітичному плані можуть зіграти позитивну роль для України, переключивши увагу господаря Кремля на Центральну Азію. Водночас це шанс для Володимира Путіна вийти із глухого кута, куди він себе загнав ультиматумом НАТО та США щодо нерозширення Альянсу.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна-24" екссекретар РНБО, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк.
Думка
"Вперше Путін озвучив такий ультиматум. Двічі він це не зможе зробити, бо це буде із серії "Вовки, вовки!" – його просто перестануть чути. Він сам чекатиме 12 січня. Майже наступний крок за ним. І це може бути ще якась вербальна атака, або, можливо, серйозна військова провокація. І тут дуже важливо не лише фокусуватися на Україні, а й розуміти, що відбувається зараз у Казахстані. Тому що те, що зараз відбувається в Казахстані, можливо, стане для Путіна тим шансом, як зіскочити зараз із України та з ультиматуму НАТО. Тому що зараз є серйозніша, напружена ситуація в Казахстані. Навіть у середині Росії він зможе пояснити, чому він зараз свій фокус переміщає в інше місце – Казахстан", – зазначив Олександр Данилюк.
На думку експерта, зараз російський лідер перебуває у глухому кутку, куди сам себе і загнав – НАТО та США вже фактично дали йому відповідь, що не підписуватимуть угоду про нерозширення Альянсу.
"Поставивши ультиматум НАТО та США, Путін поставив себе у глухий кут. І навіть він не знає, як йому вийти з нього. Наступний тиждень, два вони будуть дуже насиченими подіями. 12 числа буде важлива зустріч, як вона завершиться, ніхто ще не знає. Швидше за все, дипломатично не домовляться", – зазначив Данилюк.
Ситуація
- 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки. Як заявлялося раніше, йдеться насамперед про нерозширення НАТО на схід.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія піддається серйозній небезпеки через перспективу вступу України до НАТО.
- 7 січня відбулося закрите засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Після засідання Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс із РФ.
- Зараз Москва переключила всю свою увагу на Казахстан, куди, на прохання президента Касима-Жомарта Токаєва вводить тисячі своїх військових.
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Полковник СБУ у відставці та військовий експерт Олег Старіков вважає, що російські війська, які прибули до Казахстану в рамках місії ОДКБ, звідти вже не підуть.