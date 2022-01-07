Путина уличили в попытке соскочить с Украины в другой конфликт

Сейчас Путин занимается Казахстаном / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

События в Казахстане в геополитическом плане могут сыграть позитивную роль для Украины, переключив внимание хозяина Кремля на Центральную Азию. Одновременно это шанс для Владимира Путина выйти из тупика, куда он себя загнал ультиматумом НАТО и США по нерасширению Альянса.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина-24" экс-секретарь СНБО, бывший министр финансов Александр Данилюк.

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Мнение

"Впервые Путин такой ультиматум озвучил. Дважды он это не сможет сделать, потому что это будет из серии "Волки, волки!" – его просто перестанут слышать. Он сам будет ждать 12 января. Практически следующий шаг за ним. И это может быть еще какая-то вербальная атака, или возможно серьезная военная провокация. И тут очень важно не только фокусироваться на Украине, а понимать, что происходит сейчас в Казахстане. Потому что, то, что сейчас происходит в Казахстане, возможно, станет для Путина тем шансом, как соскочить сейчас с Украины и с ультиматума НАТО. Потому что сейчас есть более серьезная, напряженная ситуация в Казахстане. Даже в середине России он сможет объяснить, почему он сейчас свой фокус перемещает в другое место – в Казахстан", – отметил Александр Данилюк.

По мнению эксперта, сейчас российский лидер находится в глухом углу, куда сам себя и загнал – НАТО и США уже фактически дали ему ответ, что не будут подписывать соглашение о нерасширении Альянса.

"Поставив ультиматум НАТО и США, Путин поставил себя в глухой угол. И даже он не знает, как ему из него выйти. Следующая неделя, две они будут весьма насыщенными событиями. 12 числа будет важная встреча, как она завершится, никто еще не знает. Скорее всего дипломатически не договорятся", – отметил Данилюк.

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Ситуация