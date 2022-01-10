"Путін не зможе постійно блефувати" – чи розпочнеться вторгнення Росії в Україну у 2022 році

Вторгнення армії Росії в Україну може статися наприкінці січня. Фото: колаж "Сьогодні"

На початку 2022 року російська армія може вторгнутися на територію України. Сьогодні біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових РФ, а атака може статися у другій половині січня. Чи чекати нам на вторгнення Росії і чи варто українцям готуватися до війни наступного року?

100 тисяч солдатів на кордонах з Україною

Про плани Москви вторгнутися в Україну заявив міністр оборони України Олексій Резніков і керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За їхніми словами, атака може початися наприкінці січня і включатиме авіаційні, артилерійські та бронетанкові удари, за якими підуть повітряно-десантні операції на Донбасі, у Харкові, Одесі та Маріуполі. Крім того, вторгнення окремих підрозділів відбудеться із боку Білорусі.

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Інформацію про напад Росії також повідомили західні ЗМІ з посиланням на дані іноземних розвідок. Видання The Washington Post і Bild практично одночасно опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну.

Кирило Буданов: "Атака військ РФ може відбутися наприкінці січня – на початку лютого". Фото: колаж "Сьогодні"

Своєю чергою у Кремлі заявили, що Росія не планує вторгатися в Україну, а війська стягнули до кордону для захисту своїх територій, яким загрожує розширення НАТО у східній частині Європи. Водночас Росія запропонувала США та НАТО підписати угоду про гарантії безпеки, в якій Альянс має пообіцяти не приймати Україну та Грузію до свого складу та припинити розширення на нові території.

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Невизначена ситуація може затягнутися

Політолог Ігор Петренко вважає, що загроза вторгнення Росії в Україну залишиться у 2022 році, проте ймовірність виникнення війни, на його думку, мала.

"Потенційна можливість ескалації залишатиметься. Росія не відведе війська, але не робитиме різких маневрів. Використовуватиме наявність військової сили як шантаж, звинувачуючи Україну в порушеннях різних домовленостей. Але реальні ризики вторгнення все ж таки мінімальні. Приблизна ймовірність – 10%", – каже "Сьогодні" Петренко.

За його словами, така невизначена ситуація може тривати 2-3 роки.

"Україні необхідно забезпечити розуміння Росією, яких масштабних втрат вона може зазнати у разі війни", – каже політолог.

Ігор Петренко: "Реальні ризики вторгнення – мінімальні" / Фото: Facebook

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Україні необхідно озброюватися

З ним погоджується військовий експерт Ігор Козій.

"У нас має бути така обороноздатність, яка дасть зрозуміти Росії, що її армія зазнає величезних втрат. Тоді питання нападу самоусунеться", – упевнений експерт.

Для цього, за словами Козія, Міноборони України має терміново забезпечити ЗСУ сучасною зброєю, а військовослужбовців наділити великими правами та привілеями, тим самим поповнити лави охочих служити в українській армії.

Ігор Козій: "Міноборони України має терміново забезпечити ЗСУ сучасною зброєю" / Фото: Facebook

Чи зупинить Росію Захід

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Захід сьогодні відіграє ключову роль у зупиненні можливого вторгнення Росії до України.

"Путін торгується та піднімає ставки. Спочатку він хотів зняття санкцій із "Північного потоку – 2". Санкції зняли. Проте війська Путін все одно не відвів. Тепер він вимагає нерозширення НАТО на схід, але отримав негативну реакцію від США і союзників. Зараз важко сказати, чим закінчиться діалог Росії та Заходу – миром чи війною. Захід упевнений, що Путін шантажує війною, але Росію не можна недооцінювати", – каже Романенко.

Ігор Романенко: "Путін шантажує війною, але Росію не можна недооцінювати" / Фото: Facebook

Від загроз до дій

Політолог Вадим Карасьов також вважає, що від загроз Росія може перейти до бойових дій.

"Не варто розцінювати російські війська біля кордонів України як бутафорію. Можливо зараз Путін блефує і не бажає атакувати Україну. Але він не зможе постійно блефувати. Якщо Росія не досягне свого, вона не відведе війська. Адже тоді всі зрозуміють, що це був лише блеф, а отже, у наступній аналогічній ситуації Росію можна не боятися. Москва піде в атаку, насамперед, щоб показати всьому світу, що її слова не розходяться з ділом", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Москва піде в атаку, щоб показати усьому світові, що її слова не розходяться зі справою" / Фото: Facebook

Росії потрібен привід?

Військовий експерт Олег Стариков впевнений, що для атаки Росії потрібний привід.

"Вже зараз Росія роздає свої паспорти мешканцям ОРДЛО, запускає роботу заводів на непідконтрольній Україні території. Якщо на Донбасі розпочнеться ескалація конфлікту, Росія зможе ввести війська "для захисту своїх громадян", – каже нам Стариков.

На його думку, вже сьогодні українська влада має розпочати активні переговори з Росією та західними партнерами для врегулювання конфлікту.

"Інакше, якщо не 2022-го, то 2023 року на нас чекає повномасштабна війна з Росією", – підсумував Стариков.

Олег Старіков: "Росія може ввести війська "для захисту своїх громадян" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович порівняв нарощування Росією військових сил поблизу нашого кордону з подіями початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.