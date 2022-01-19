Путін може напасти будь-якої миті: Блінкен попередив Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни. Про це він сказав на зустрічі з дипломатами у посольстві США у Києві, повідомляє Reuters.

При цьому Блінкен зазначив, що він дуже сподівається, що Росія зможе дотримуватись дипломатичного та мирного шляху, коли він зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Реклама

"Як ви всі дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", — сказав Блінкен.

За його словами, стягування російських військ відбувалося без провокацій та причин.

"Ми знаємо, що є плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України", — сказав Блінкен.

Реклама

Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Відомо що він оселився в готелі Hyatt, через дорогу від якого розташовано Печерський суд, де відбулося судове засідання у справі п'ятого президента Петра Порошенка та проходить мітинг на його підтримку.

У планах Блінкена зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Обговорять низку питань, серед яких:

подальше здійснення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України із боку США;

активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торговій, інвестиційній та інших.

Напередодні свого візиту до Києва держсекретар США пояснив, чому для Штатів важливо захищати Україну і чим може обернутися для світу безкарність Росії.

Реклама

Додамо, після візиту в Україну Ентоні Блінкен планує вирушити до Німеччини, а після цього зустрітися у Женеві з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Загроза нападу Росії

Росія розмістила війська в кількості приблизно 100 тисяч людей неподалік кордонів з Україною, а днями розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій.

У Держдепартаменті США заявили, що Російська Федерація може напасти на Україну з території Білорусі. Там відзначено підозріле пересування військ.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть тільки дуже жорсткі санкції.