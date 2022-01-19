Путин может напасть в любой момент: Блинкен предупредил Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Об этом он сказал на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве, сообщает Reuters.

При этом Блинкен отметил, что он очень надеется, что Россия сможет придерживаться дипломатического и мирного пути, когда он встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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"Как вы все очень-очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", — сказал Блинкен.

По его словам, стягивание российских войск происходило без провокаций и причин.

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал Блинкен.

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Визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. Известно, что он поселился в отеле Hyatt, через дорогу от которого расположен Печерский суд, где состоялось судебное заседание по делу пятого президента Петра Порошенко и проходит митинг в его поддержку.

В планах Блинкена — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсудят ряд вопросов, среди которых:

дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;

активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;

широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других.

Накануне своего визита в Киев госсекретарь США объяснил, почему для Штатов важно защищать Украину и чем может обернуться для мира безнаказанность России.

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Добавим, после визита в Украину Энтони Блинкен планирует отправиться в Германию, а после этого встретиться в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Угроза нападения России

Россия разместила войска в количестве приблизительно 100 тысяч человек неподалеку границ с Украиной, а на днях начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий.

В Госдепартаменте США заявили, что Российская Федерация может напасть на Украину с территории Беларуси. Там отмечено подозрительное передвижение войск.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только очень жесткие санкции.