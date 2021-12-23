Путін злякався наступу на Донбасі – нове звинувачення Кремля

Путін чекає, коли Україна піде звільняти Донбас / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін розповів, як він умовляв п'ятого президента України Петра Порошенка не звільняти Донбас силою. А оскільки Порошенко пішов звільняти наші території, стався Іловайський котел. Тепер, на думку Путіна, Київ готується здійснити нову військову операцію, а щоб Кремль не допомагав росіянам на Донбасі, нібито саме ради цього США та ЄС загрожують новими санкціями.

Про це російський лідер заявив під час пресконференції.

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Два варіанти від Путіна

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили вирішити питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди… Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі. – Ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете – такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього", – заявив господар Кремля.

Другий варіант, на думку Путіна, – створення держави, де, м'яко кажучи, не любитимуть росіян. "Створення території такої "анти-Росії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі? Весь час з оглядкою", – знову налякав своїх співвітчизників президент.

Наговорив...