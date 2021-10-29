Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі має право на самогубство

Гарібашвілі (ліворуч) зробив несподівану заяву. Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що за законом той має право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.
Про це він сказав в інтерв'ю грузинським ЗМІ. Ехо Кавказу.
Його спитали, яким може бути фінал голодування Саакашвілі, на що він шокував відповіддю.
"Фінал не знаю… Якщо людина шкодить власному здоров'ю (голодуванням. – Ред.)… Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", – сказав Гарібашвілі.
Грузинський прем'єр підкреслив, що влада робить все можливе, щоб допомогти в'язню: створено консиліум лікарів та Саакашвілі надаватимуть повноцінне медичне обслуговування.
"Ми додатково створили групу лікарів і вони щодня спостерігають. Ми створили йому повний комфорт, щоб не залишалося питань", – додав він.
Що з Саакашвілі у грузинській в'язниці
- Політик голодує вже 29-й день. За цей час у нього сильно погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
- 27 жовтня до нього до в'язниці приїхала українська омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.
- 28 жовтня тюремники вперше пішли на поступки Саакашвілі – йому дозволили передавати листи адвокатам. Але й політик також пішов на поступки.
- Прем'єр Грузії заявляв, що Україна не отримає Саакашвілі, і навіть виключено його дострокове звільнення.