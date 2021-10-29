Прем'єр-міністр Грузії: Саакашвілі має право на самогубство

Гарібашвілі (ліворуч) зробив несподівану заяву. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що за законом той має право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Про це він сказав в інтерв'ю грузинським ЗМІ. Ехо Кавказу.

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Його спитали, яким може бути фінал голодування Саакашвілі, на що він шокував відповіддю.

"Фінал не знаю… Якщо людина шкодить власному здоров'ю (голодуванням. – Ред.)… Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність", – сказав Гарібашвілі.

Грузинський прем'єр підкреслив, що влада робить все можливе, щоб допомогти в'язню: створено консиліум лікарів та Саакашвілі надаватимуть повноцінне медичне обслуговування.

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"Ми додатково створили групу лікарів і вони щодня спостерігають. Ми створили йому повний комфорт, щоб не залишалося питань", – додав він.

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